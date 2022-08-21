"شينخوا": الجفاف يؤثر على 5.7 مليون شخص بوسط الصين

وذكرت وكالة "شينخوا" أن 218 ألفا و100 شخص يواجهون صعوبة في الحصول على مياه الشرب، في حين تضرر 609 آلاف و470 هكتارًا من المحاصيل بسبب الجفاف، ونتيجة لذلك قامت مقاطعة هوبي بتفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث الطبيعية مساء الجمعة الماضية، وهو أدنى مستوى، كما أرسلت مديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة فرق عمل إلى المناطق المتضررة لتوجيه جهود الإغاثة المحلية من الجفاف.