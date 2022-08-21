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شريان جديد للتنمية بالأقصر.. إنشاء 7 كبارى بامتداد أكبر محور مرورى.. إنفو جراف

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:20 م
شريان جديد للتنمية بالأقصر.. إنشاء 7 كبارى بامتداد أكبر محور مرورى.. إنفو جراف شريان جديد للتنمية بالأقصر.. إنشاء 7 كبارى بامتداد أكبر محور مرورى
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت محافظة الأقصر، أنه يسابق العاملون بمشروع إنشاء أكبر محور مروري بمحافظة الأقصر وهو "محور شمال الأقصر"، الزمن للانتهاء من إنشائه وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والنقل، وفي إطار جهود الحكومة لفتح محاور مرورية جديدة، حيث تم الإنتهاء من إنشاء 7 كباري بإمتداد أكبر محور مروري ليصبح شريان جديد للتنمية ونقله في مجال الطرق والنقل.

وأعد المركز الإعلامي بديوان محافظة الأقصر، إنفوجراف لتفاصيل محور شمال الأقصر والعمل فيه حتى الآن، حيث يقول المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، أن الأقصر تشهد تنفيذ أكبر مشروع إنشاء محور مروري لربط الشرق بالغرب، وهو محور شمال الأقصر الذي بدأ العمل به في أغسطس 2021، ومن المتوقع انتهاء العمل به قبل موعده المقرر، ويعد المحور أحد عناصر المشروع القومى لمحاور النيل التى تهدف إلى إنشاء محور يربط بين الشرق والغرب كل 35 كيلومترا، مشيداً بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالبدء في هذا المشروع الكبير بعد عرض وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، وكذلك نسب التنفيذ في المشروع الذي سيعمل على تسهيل الحركة المرورية من شرق الأقصر وغربها مثمناُ حجم الجهد المبذول من الشركات المنفذة لإنجاز العمل بالمحور .

ويضيف محافظ الأقصر، فى بيان صحفى، أن المحور يعد نقلة في مجال الطرق والنقل والحركة المرورية وشريان جديد للتنمية، حيث سيعمل على ربط البر الشرقي لنهر النيل بالبر الغربي، والطريق الصحراوى الشرقى بالصحراوي الغربي، مرورًا بالطريق الزراعي الشرقي والغربي بنهر النيل، كما سيساهم في خدمة الحركة السياحية من خلال ربط المحور بطريق مطار الأقصر الدولي وتفرعاته للمناطق الأثرية بالبر الغربي للأقصر، وسيختصر زمن رحلة السائح من الشرق للغرب في وقت قصير حيث يقوم بالربط بين الطريق الصحراوى الشرقى بمدينة طيبة، ومطار الأقصر الدولى، ثم طريق قنا - الأقصر الزراعى الشرقى، امتداد لنهر النيل بكوبرى طوله 1.5 كيلو مترا، ثم طريق قنا - الأقصر الزراعى الغربى بالطريق الصحراوى الغربى، حيث المناطق الأثرية بالبر الغربى  كما يربط بين حركة القطار الكهربائى من الناحية الشرقية الذى يربط بين الأقصر والغردقة (سفاجا البحر الأحمر – الغردقة – القصير – الأقصر) وحركة خط القطار الكهربائى من الناحية الغربية الذى سيقوم بربط محافظات الصعيد بشمال مصر، ليبدأ من 6 أكتوبر ويصل إلى أسوان، وبذلك تصبح الأقصر نقطة إلتقاء لطرق النقل المختلفة التى تربط المحور الشمالي والجنوبي مع المحور الشرقى والغربى لمنطقة الصعيد.

 

محور شمال الأقصر
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