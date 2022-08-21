اليوم السابع
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شروط عقد تشغيل القطار الكهربائى السريع.. إنفوجراف

الأحد، 21 أغسطس 2022 09:33 م
شروط عقد تشغيل القطار الكهربائى السريع.. إنفوجراف انفوجراف
كتب سيد الخلفاوى

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وقعت وزارة النقل وثيقة الشروط الأساسية الخاصة بإدارة و تشغيل الخطوط الثلاثة لشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق و اتحاد شركتي السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان " و السويدى اليكتريك "‏ ‏تمهيدا للتعاقد النهائي معها لادارة وتشغيل الشبكة. 
 
وفى النقاط التالية يعرض اليوم السابع شروط وثيقة التشغيل.. 
التعاقد لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى بإجمالى 30 سنة. 
 
 الاتفاق يشمل نقل الخبرات والقيام بأعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين. 
يشترط نسبة العنصر البشرى المصرى فى المشروع 90% من إجمالي العاملين. 
الشركة المشغلة تدير سكك حديد بدول مثل "أمريكا - المملكة المتحدة – الدنمارك - هولندا – بولندا – كندا – ارجواي – الهند – الامارات"
سيتم تشغيل الشبكة بخطوطها الثلاثة من خلال مشغل واحد بنظام المشاركة في الإيرادات. 
شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان ستقوم بإنشاء شركة تحت مسمى دويتشه بان مصر بالشراكة مع شركة السويدي اليكتريك. 
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القطار الكهربائي

القطار السريع

القطار الكهربائي السريع

النقل

وزارة النقل



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