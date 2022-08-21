رجل يتهم زوجته بالنشوز: تطاردنى بقضايا الحبس لإجبارى على التنازل لها عن شقتي

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالتشهير بسمعته، وإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي به، والخروج عن طاعته والإساءة له، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ليؤكد الزوج بدعواه: "زواجنا استمر 8 سنوات عشتها في العذاب، بسبب عنف زوجتي وملاحقتها لي وسلاطة لسانها، لتقيم ما يقرب من 26 بلاغا ضدي، بخلاف 19 دعوى حبس".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أقامت ضدي دعوى طلاق للضرر، ودعوى نفقات بـ 210 آلاف جنيه خلال عامين، وذلك لرغبتها في أن تبتزني، وتستخدم القضايا وأولادي للي ذراعي، لتدفعني للتنازل عن شقتي والمحل الخاص بي لها، حتي فاض بي الكيل، وطلبت من عائلتها التدخل لانقاذي من قبضتها".

واتهم الزوج زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بالخروج عن طاعته والإساءة له، والتسبب له وأولاده بالضرر المادي والمعنوي، ليؤكد:" ربنا ينتقم منها دمرت حياتي، وتسببت لي بمشاكل لاحصر لها، وسرقت أموالي وحرمتني من أولادي، لأعيش في جحيم بسبب تسلطها وعنفها، ورغبتها في التحكم في حياتي".

وتابع الزوج: "عاقبتني رغم توفيري لها كل ما تتمناه، وعاملتني بشكل سيئ، ولاحقتني بقضايا الحبس ، وتسببت بتدهور علاقتي مع أولادي بسبب طمعها، بعد أن ثار جنونها ورفضت كافة الحلول الودية، وأصبحت تلاحقني بتهم كيدية، وتحايلت علي القانون لإلصاق تهم كيدية بي، ورفضت كافة الحلول الودية".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.