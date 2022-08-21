رئيس مدينة الطود بالأقصر يشهد تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء قرية المريس

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، فعاليات الحفل الذي أقيم بمدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية بقرية المريس، وذلك لتكريم عدد من التلاميذ والطلبة المتفوقين دراسياً والمعيدين بالكليات المختلفة من أبناء قرية المريس، بحضور نائبي مجلس الشيوخ النائب محمد عطاالله والنائب محمد عبدالعليم الضبعاوى، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن بالأقصر، ومحمود حسن بغدادي مدير إدارة الطود التعليمية، ورشوان النجار مدير مدرسة الشهيد حسين سلامة، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية وأولياء الأمور.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة مباركة من بعض آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم، وكلمة ترحيب من أهالي القرية والمشاركين بالحفل، واختتم الحفل بتكريم المتفوقين دراسيا من المعاهد الأزهرية والتعليم العام بمراحلها المختلفة، وأخيراً تكريم المعيدين بالكليات وبعض الشخصيات ممن قاموا بالتبرع من أهالي القرية.

وفى نفس السياق قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة لمتابعة بدء أولى أعمال تنفيذ الصرف الصحى بمنطقة الطود البلد، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز، ورافق رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولته لمتابعة العمل فى الصرف الصحى، كل من المهندس يحيى عبد البارى مدير عام آثار الطود، والمهندس وائل حجاجى حلمى مدير مشروعات الأقصر بشركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر، حيث تمت متابعة العمل لتنفيذ أولى حفر خطوط الانحدار الفرعية قطر 200 ملم خط فرعي بمنطقة الطود البلد بمدينة الطود، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندسة رقية حماد رئيسة الجهاز.