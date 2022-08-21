رئيس جامعة أسيوط يعين 3 وكلاء وعددا من رؤساء الأقسام ببعض الكليات

أسيوط -هيثم البدرى

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات جديدة لتجديد تعيين الدكتور عزت عبد المنعم مرغنى إبراهيم الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية وكيلا لكلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، وذلك حتى بلوغه السن القانونية للمعاش .

كما نصت القرارات بكلية طب الأسنان على تجديد بندب الدكتور هبة الله محمد جمال الدين راشد، الأستاذ بقسم البا ثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب للقيام بعمل وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة عام أكاديمى، كما تقرر تجديد ندب الدكتور نجلاء طه حنفى المليجى، الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب للقيام بعمل وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب وذلك لمدة عام أكاديمى .

كما شملت القرارت بكلية الطب البيطرى على تولى الدكتور إيناس أحمد عبد الحافظ وكيل كلية الطب البيطرى لشئون الدراسات العليا والبحوث الإشراف على قسم الخلية والأنسجة بالكلية لحين تعيين رئيسا لمجلس القسم.

وفى سياق متصل تم تعيين الدكتور محمود رشدى عبد اللاه أحمد الأستاذ بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطرى رئيسا لمجلس قسم طب الحيوان بالكلية وذلك لمدة ثلاث سنوات .