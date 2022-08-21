تنسيق 2022.. هل يسمح للطلاب خريجى الأعوام السابقة بالتقدم للجامعات الأهلية؟

كتب ـ محمد صبحى

تبدأ الدراسة فى أكتوبر المقبل فى 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية تضم 12جامعة، وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

وفى هذا الإطار، أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى، حملة توعية لطلاب الثانوية العامة حول تنسيق الجامعات الأهلية ونظام القبول بها، ومن بين الأسئلة التى تدور لدى الطلاب هل يسمح للطلاب من خريجي الأعوام السابقة من كافة الشهادات التقدم للجامعات الأهلية الجديدة؟.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه غير مسموح هذا العام للطلاب خريجي الأعوام السابقة من كافة الشهادات التقدم للجامعات الأهلية.