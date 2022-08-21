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تنسيق 2022.. هل يسمح للطلاب خريجى الأعوام السابقة بالتقدم للجامعات الأهلية؟

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:02 م
تنسيق 2022.. هل يسمح للطلاب خريجى الأعوام السابقة بالتقدم للجامعات الأهلية؟ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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تبدأ الدراسة فى أكتوبر المقبل فى 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية تضم 12جامعة، وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).
 
وفى هذا الإطار، أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى، حملة توعية لطلاب الثانوية العامة حول تنسيق الجامعات الأهلية ونظام القبول بها، ومن بين الأسئلة التى تدور لدى الطلاب هل يسمح للطلاب من خريجي الأعوام السابقة من كافة الشهادات التقدم للجامعات الأهلية الجديدة؟.
 
وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه غير مسموح هذا العام للطلاب خريجي الأعوام السابقة من كافة الشهادات التقدم للجامعات الأهلية.
 
وكان أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام 2022 -2023، وتشمل كافة الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية- إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية) والتي تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يسر خلال الفترة القادمة،  وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة، وكل مرحلة من مراحل التنسيق.

 


تنسيق الجامعات 2022

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