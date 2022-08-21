اليوم السابع
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بحضور وزير الأوقاف..

رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح غدًا لقاء التسامح ومواجهة العنف لمنتدى الحوار

الأحد، 21 أغسطس 2022 05:04 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح غدًا لقاء التسامح ومواجهة العنف لمنتدى الحوار الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية
كتب ـ محمد الأحمدى

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ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مساء غد الإثنين، اللقاء الفكري "التسامح ومواجهة العنف: من المبدأ الي التطبيق"، بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الانجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية بمشاركة نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من مختلف المجالات؛ علماء الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من القيادات الإعلامية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب وأعضاء التنسيقية، وممثلي المجتمع المدنى.
 
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في جلساته عددًا من القضايا الهامة حول التسامح ومواجهة العنف، وقيمة التسامح كمنهج حياتي، والجوانب الاجتماعية والثقافية للعنف، وآليات نشر ثقافة التسامح ومواجهة العنف.
 
ويناقش المؤتمر دور الإعلام في تشكيل الوعي الاجتماعي، ودور الثقافة في بناء الشخصية، وأهمية الشباب وبناء الوعي.
 
 
 
 

 

 


الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

منتدى حوار الثقافات

الوعى الاجتماعى



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