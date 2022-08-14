الطائفة الإنجيلية تعزى البابا تواضروس والمصريين فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة

كتبت ـ محمد الأحمدى

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، والذي وقع صباح اليوم الأحد.

وأضافت في بيان: "نصلي أن يمنح الله عزاءً وصبرًا لشعب الكنيسة في إمبابة، وأن ينعم الله على المصابين بالشفاء العاجل".

كما تقدم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الإنجيلية بخالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قائلا:"تألمنا كثيرًا لسماع خبر حادث حريق كنيسة أبو سيفين بامبابة، ونتقدم بخالص العزاء للذين انتقلوا من شعب الكنيسة، ونصلي أن يمنحكم الرب وشعب الكنيسة والمصريين التعزية والسلام، والشفاء العاجل لجميع المصابين".