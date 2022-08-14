اليوم السابع
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الطائفة الإنجيلية تعزى البابا تواضروس والمصريين فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:06 م
الطائفة الإنجيلية تعزى البابا تواضروس والمصريين فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة حريق كنيسة أبو سيفين بامبابة
كتبت ـ محمد الأحمدى

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نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، والذي وقع صباح اليوم الأحد.
 
وأضافت في بيان: "نصلي أن يمنح الله عزاءً وصبرًا لشعب الكنيسة في إمبابة، وأن ينعم الله على المصابين بالشفاء العاجل".
 
كما تقدم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الإنجيلية بخالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قائلا:"تألمنا كثيرًا لسماع خبر حادث حريق كنيسة أبو سيفين بامبابة، ونتقدم بخالص العزاء للذين انتقلوا من شعب الكنيسة، ونصلي أن يمنحكم الرب وشعب الكنيسة والمصريين التعزية والسلام، والشفاء العاجل لجميع المصابين".
 
 

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس



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