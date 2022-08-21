"دينا البلتاجى" سائقة بالغربية تطلق خدمة توصيل السيدات والأطفال فقط بسيارتها

بدأت دينا البلتاجى فى تنفيذ فكرتها فى سبتمبر الماضي بعد أن عادت من محافظة الإسكندرية وشاهدت سيدات وفتيات يقودن موتسيكلات وسيارات الميكروباص ويقمن بما يقوم به الرجال وأثبتن أنفسهن بين الجميع.

وأوضحت لـ"اليوم السابع"، أنها تعشق السفر والسير بسيارتها على الطريق وخاصة المسافات الطويلة، وقررت خوض التجربة وتنفيذها فى مدينة المحلة، وسط شعور بالقلق من آراء المواطنين حول التجربة إما أن تثبت نجاحها أو الفشل فيها.

وأوضحت أنها بعد البدء فى تنفيذ الفكرة لاقت ترحيبا كبيرا وإشادة خاصة من السيدات المنتقبات وسيدات يخشى أزواجهن عليهن من ركوب وسائل مواصلات مع أشخاص غرباء.

وأشارت أنها قامت بدور الأم مع الأطفال وطلبة المدارس فى فترة الدراسة ونقلهم للمدارس والعودة بهم مرة أخرى للمنازل وأيضا الأندية والأماكن المختلفة ، وكانت تعاملهم بمثابة الأم خاصة وأن أولياء أمورهم كانوا مطمئنين عليهم وهم معها.

وأِشارت أن الأهالي تقبلوا الفكرة ولاقت انتشارا واسعا، مؤكدة أنه رغم نجاح الفكرة إلا أنها واجهت انتقادات ومضايقات لكنها رفضت الاستسلام أو الالتفات لها وقررت اكمال مسيرتها فى تنفيذ تلك التجربة.

وأكدت أن هذه التجربة أثرت على حياتها الأسرية فى البداية خاصة مع بداية تنفيذها حيث كانت تخرج من منزلها مبكرا وتعود فى وقت متأخر وكانت هناك أوقاتا تترك منزلها فى الفجر لنقل سيدة للمستشفى أو الحالات الطبية الحرجة، حبا فيما تقوم به وهدفا فى انتشار التجربة.

وأكدت أنها لم تلتفت للوقت فى بداية التجربة خاصة وأنها كانت تسعى جاهدة لتثبت فكرتها وتنشرها بين أهالي مدينة المحلة، واعتمدت على والدتها فى البداية مع متابعة أطفالها وقامت بالدور التي تقوم به وقدمت لها دعم ومساعدة كبيرة فى رعاية أطفالها فى فترة انشغالها فى عملها.

وأوضحت أن تقوم بنقل السيدات والأطفال داخل وخارج المحلة، ففي فترة الشتاء يكون التركيز أكثر على التحرك داخل المدينة فى نقل الطلبة للمدارس والدروس ونقل السيدات للمشاوير الخاصة، أما فى فترة الصيف فيكون التحرك أكثر خارج المدينة فى فترة الأجازة الصيفية بجانب المشاوير الخاصة داخل المدينة.

وأكدت أنها لا تسمح إلا للسيدات والأطفال بركوب سيارتها، وهناك استثناء واحد لركوب رجال سيارتها فى وجود زوجته أو شقيقته أو سيدة من أفراد عائلته، وأيضا عند الاتفاق معها على توصيل الأطفال فى فترة الدراسة تشترط أن تكون زوجة المتصل بجواره وتتحدث هي معها.



دينا البلتاجى تنفذ فكرة توصيل السيدات والأطفال بسيارتها



دينا البلتاجي تنقل الأطفال بسيارتها