حملات نظافة وتطهير الترع وزراعة الأشجار بمدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن محافظة كفرالشيخ، أعمال النظافة ورفع المخلفات، وغسيل الميادين، وتطهير الترع، وزراعة الاشجار،وزيادة المسطحات الخضراء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة بمنطقة المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين، ونظافة وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه وإزالة الحشائش ، مؤكداً علي استمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات أولاً بأول خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية.

وتابع اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسيةوالفرعية، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول.

وأشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على استمرار أعمال التطوير الحضارى واستمرار قص وتهذيب الأشجار شوارع وأحياء المدينة، ورفع كافة مخلفات تقليم الأشجار أولًا بأول بواسطة فريقالنظافة، كما تابع أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء بمنتزهات وشوارع المدينة.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة، بكنس الشوارع الرئيسية والفرعية ورشها بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة ونظافة المنتزهات، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي بأماكن تجميعها بمنطقة أبو رمضان وارض العجوة وتكثيف النظافة بنطاق المدارس والمصالح الحكومية ومداخل ومخارج المدينة والمتنزهات ، وتحميل القمامة إلى المقالب العمومية.

وتابع على ابراهيم سلامه، رئيس مدينة مسير، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومى من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات ومسح الطرق لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة ومتابعة أعمال تطهير ترعة القهوجيه .



كنسح الشوارع بمصيف بلطيم



كنس الشوارغ



كنس الشوارع ببيلا



جانب من اعمال التطهير



رفع المخلفات بالحامول



تطهير ترعة القهوجي



تقليم الحشائش