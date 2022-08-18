محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائزين بـ43 ميدالية فى مسابقة بطولة الكاراتيه المفتوحة

كفر الشيخ محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ،أبناء المحافظة الفائزين بالميداليات الثلاثة في مسابقة الكاراتيه، والتى أقيمت على مدار يومان، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مشيراً إلى أهمية تشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة، واكتشاف مواهبهم فى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية نشر الرياضة بالمجتمع لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

وأشاد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمجهودات مديرية الشباب والرياضة بالشرقية والاهتمام المستمر الأبطال الرياضيين والمتميزين في مختلف الألعاب الرياضية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، مقدماً التهنئة لهم.

وحصل أبطال مركز شباب فرج الكبري وسد خميس على 26 ميدالية كاتا و 17 ميدالية كومتيه في بطولة كفر الشيخ المفتوحه للكاراتيه، والفائزين هم عبدالله الحايس ذهبية الكوميتيه فوق 18 سنة وزن 76ك، شهد ابراهيم ذهبية الكوميتيه 17 سنة وزن 55ك، ضحى عصمت. ذهبية الكوميتيه 15 سنة وزن 55ك، يمني سامي السيد. ذهبية الكاتا وبرونزية الكوميتيه 14 سنه وزن 54ك، زياد رضي متولي ذهبية الكوميتيه وفضية الكاتا 16، محمد حسام فضية الكوميتيه برونزية الكاتا تحت 8 سنوات يوسف حسام برونزية الكاتا وبرونزية الكوميتيه تحت 10 سنوات، البراء احمد برونزية الكوميتيه تحت 9 سنوات، معاذ احمد برونزية الكوميتيه تحت 11 سنه، يوسف ابو المعاطي. فضية الكوميتيه تحت 16 سنه وزن 60ك، محمد ابراهيم برونزية الكوميتيه 14 سنه وزن 59ك، أسامة متولي برونزية الكاتا تحت 7 سنوات ،يوسف محمد فضية الكوميتيه تحت 11 سنه، إبراهيم السيد زيان فضية الكاتا متقدمين 10 سنوات أقيمت البطولة بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب.كفر الشيخ.