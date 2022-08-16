البيت الأبيض يعلن إصابة جيل بايدن بكورونا

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن اختبار السيدة الأولى جيل بايدن جاءت إيجابية لفيروس COVID-19 أثناء إجازتها مع الرئيس بايدن وأفراد آخرين من العائلة في ساوث كارولينا.

وقالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات للسيدة الأولى، فى بيان: "بعد الاختبار السلبى لـCOVID-19 يوم الاثنين أثناء اختبارها المنتظم، بدأت السيدة الأولى فى تطوير أعراض شبيهة بالبرد فى وقت متأخر من المساء. "لقد جاءت نتيجة اختبارها سلبيًا مرة أخرى فى اختبار مستضد سريع، لكن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل جاء إيجابيًا".

تم تطعيم السيدة الأولى بالكامل وحصلت على حقنتين مُعززتين. قال البيت الأبيض إن لديها أعراضًا خفيفة، وستبدأ في تناول عقار باكسلوفيد Paxlovid ، وهو دواء مضاد للفيروسات أثبت فعاليته فى الوقاية من الحالات الخطيرة لـ COVID-19.

وقالت ألكسندر فى بيان "إنها تقيم حاليًا فى مسكن خاص فى ساوث كارولينا وستعود إلى المنزل بعد أن تتلقى اختبارين سلبيين متتاليين لـ COVID".

وكتبت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير في تغريدة على تويتر: "تماشياً مع إرشادات مركز السيطرة على الأمراض (CDC) لأنه على اتصال وثيق بالسيدة الأولى، سيخفى لمدة 10 أيام عندما يكون في الداخل وعلى مقربة من الآخرين. سنعمل أيضًا على زيادة إيقاع اختبار الرئيس والإبلاغ عن هذه النتائج".