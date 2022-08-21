تنسيق الجامعات 2022.. هل يحق للطالب المقيد بجامعة خاصة التحويل لأخرى أهلية؟

• لا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية تضم 12جامعة، وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).