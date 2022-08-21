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تنسيق الجامعات 2022.. هل يحق للطالب المقيد بجامعة خاصة التحويل لأخرى أهلية؟

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:47 ص
تنسيق الجامعات 2022.. هل يحق للطالب المقيد بجامعة خاصة التحويل لأخرى أهلية؟ الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى
كتب ــ محمد صبحى

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أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام 2022 -2023، وتشمل كافة الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية- إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية) والتي تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يسر خلال الفترة القادمة،  وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة، وكل مرحلة من مراحل التنسيق.
 
ومن بين الأسئلة التى وردت فى حملة المكتب الإعلامى، هل يحق للطالب المُقيد بإحدى الجامعات الخاصة التحويل للجامعات الأهلية؟.
 
• لا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.
 
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية تضم 12جامعة، وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).
 

 


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