اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 01:58 م
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تعليم كفر الشيخ: 304 طلاب يؤدون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:44 م
تعليم كفر الشيخ: 304 طلاب يؤدون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة .. أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني ، من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، واطمأن على سير الامتحانات، وتوفير سبل الهدوء للطلاب، مؤكداً أن 304 طلاب وطالبات أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، و17 طالبا وطالبة في مادة التربية الوطنية .

وأضاف وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرف العمليات أي مخالفات، موجهاً الشكر لرؤساء اللجان ورجال الأمن والتربية والتعليم ورجال الإسعاف، والصحة وكل الجهات المعنية، على ما يبذلونه من جهود لتوفير الهدوء للطلاب، داعيا الله أن يوفق  أبنائنا الطلاب.

 


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