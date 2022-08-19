اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 05:26 م
أكرم القصاص
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"تعليم كفر الشيخ" تستعد لبدء امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى غدا

الجمعة، 19 أغسطس 2022 05:17 م
"تعليم كفر الشيخ" تستعد لبدء امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى غدا تطهير اللجان
كفر الشيخ – محمد سليمان

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استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "دور ثان" للعام الدراسي 2022/2021، غداً السبت، الموافق 20 أغسطس الجارى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين،  محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

 

ويؤدى 3794 طالب وطالبة اختبارات الدور الثانى، منهم 2045 طالب وطالبة علمي علوم، و219 طالب علمى رياضة، و1530 طالب وطالبة أدبى، فى 12 لجنة على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية، ويؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، غدًا السبت، وتستمر امتحانات الدور الثانى حتى يوم 30 أغسطس 2022، وفق الجدول المعلن مسبقًا.

 

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعقيم اللجان وتطهيرها، وتجهيزها لاستقبال الطلاب، وتوفير كل سبل الهدوء والأمن للطلاب، ومتابعة الامتحانات من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية، داعيا الله أن يوفق أبنائنا الطلاب.

اللواء-جمال-نور-الدين-محافظ-كفر-الشيخ
اللواء-جمال-نور-الدين-محافظ-كفر-الشيخ

 

تطهيبر-لجان-الثانوية-العامة-بكفر-الشيخ
تطهيبر-لجان-الثانوية-العامة-بكفر-الشيخ

 

تطهير-اللجان-استعدادا-للثانوية-العامة
تطهير-اللجان-استعدادا-للثانوية-العامة

 

جانب-من-تطهير-اللجان
جانب-من-تطهير-اللجان

 

جانب-من-تطهير-اللحجان
جانب-من-تطهير-اللحجان

 


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