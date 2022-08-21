"تعليم الغربية": تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية الدور الثانى اليوم ولمدة أسبوع

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمورهم على نتائج امتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، بداية من اليوم الأحد 8/21 ولمدة أسبوع.
وأشارت مديرية التربية والتعليم بالغربية، إلى أن إجراءات التظلمات، تتضمن تقدم ولي أمر الطالب، بطلب وسداد الرسوم الخاصة بواقع 35 جنيها لكل مادة، وذلك بالمكان المخصص بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بشارع عثمان محمد، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة