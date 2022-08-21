تعرف على تفاصيل يوم التنوع البيولوجى بمؤتمر المناخ cop 27

كتبت ـ منال العيسوى

أكدت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27 ، والتى تستضيفها مصر نهاية العام الحالى فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، أنه سيعقد خلال المؤتمر يوما خاص بالتنوع البيولوجي.

وأوضحت الصفحة الرسمية للمؤتمر على الموقع الإلكترونى الخاص، أنه يتضمن يوم التنوع البيولوجي مع الطبيعة، والحلول القائمة على النظام الإيكولوجي، كما يسمح بالمناقشة حول تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي، ووسائل حشد الإجراءات العالمية لمواجهة التحديات، من أجل وقف فقدان التنوع البيولوجي والحد من آثار تغير المناخ والتلوث.

وأكدت الصفحة الرسمية أيضا أنه ستشمل المناقشات آثار تغير المناخ على المحيطات، والأنواع المهددة بالانقراض ، والشعاب المرجانية ، واستدامة المناطق المحمية لتقديم خدمات النظام البيئي للإنسان ، وتأثيرات النفايات البلاستيكية على النظم الإيكولوجية والأنواع المائية ، والحلول القائمة على النظام الإيكولوجي وارتباطها بالمناخ، التخفيف والتكيف.