وثيقتان مهمتان لمصر فى مؤتمر المناخ.. تعرف عليهما

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر تغير المناخ COP 27، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إعداد وثيقتين قبل انعقاد مؤتمر مؤتمر المناخ الـCOP 27، الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نهاية العام الحالى 2022 وبالتحديد فى الفترة من 8 نوفمبر حتى يوم 16 من نفس الشهر، بمشاركة وحضور حوالى 192 دولة من كل أنحاء العالم.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن هناك وثيقتين مهمتين، الأولى هي ما تتعلق بالتزام الدولة المصرية وفقاً لاتفاق باريس، وهو ضرورة إعداد تقرير محدث للمساهمات المحددة وطنياً، والوثيقة الثانية هي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي توضح الرؤية المصرية، والأهداف العامة والمؤشرات واحتياجات الدولة فى هذا الصدد.

أولا: الوثيقة الأولى المساهمات الوطنية المحددة

وأوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تحديث المساهمات الوطنية المحددة NDCs،حيث قامت مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً، إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، كأحد الالتزامات في إطار اتفاق باريس، وأنه تم إعداد التقرير من خلال وزارة البيئة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وسيتم إعلانها قريبا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، أنه يعكس التقرير مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها، خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030، في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ، كما تناول الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ المساهمات المُحددة على المستوى الوطني منذ عام 2015، إصلاحات سياسات الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والنقل المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة، والتمويل الأخضر، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأوضحت المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر تغير المناخ COP 27، أنه يتضمن التقرير الأهداف التي حددتها الدولة، في مجال التخفيف من الانبعاثات حتى عام 2030، وتضمن للمرة الأولى أهدافا كمية محددة، في ثلاثة قطاعات هي: الطاقة، والبترول، والنقل.

ثانيا: الوثيقة الثانية خمالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

وأشارت المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر تغير المناخ COP 27، الدكتورة ياسمين فؤاد أنه أطلق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى مايو 2022، الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ضمن خطوات مصر في تعزيز ملف التصدي لآثار تغير المناخ، والاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27، مؤكدة أنها تهدف الاستراتيجية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتحسين النمو الاقتصادى المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز دور مصر الريادى فى التعامل مع كافة المستجدات العالمية، وتعد إستراتيجية التغيرات المناخية تعد استراتيجية متكاملة تتضمن عدة أهداف، منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تقليل الانبعاثات وهو يعكس هدف التخفيف الموضوع فى إتفاق باريس