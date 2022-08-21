اليوم السابع
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تعرف على ألوان الزى المدرسى بمراحل الدراسة بالجيزة.. إنفوجراف

الأحد، 21 أغسطس 2022 06:00 ص
تعرف على ألوان الزى المدرسى بمراحل الدراسة بالجيزة.. إنفوجراف وزارة التربية والتعليم
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تستعد مديرية تعليم الجيزة، للعام الدراسى الجديد، بعدة إجراءات على رأسها تحديد الزى المدرسى، على أن يكون الزى موحدا لكل مرحلة تعليمية، وفى النقاط التالية نعرض ألوان الزى المدرسى للمراحل التعليمية بالجيزة مع عدم إجبار ولى الأمر علي شراء الزي من المدرسة.

 لا تقل نسبة القطن فيه عن 65 %ودرجة ثبات الصبغة عالية.

مرحلة رياض الأطفال ( تيشرت بكم أحمر + بنطلون كحلى).

مرحلة الابتدائية ( تيشرت أصفر بكم + بنطلون كحلى).

مرحلة الإعدادية ( تيشرت وردي بكم + بنطلون كحلى).

مرحلة الثانوية ( تيشرت لبنى بكم + بنطلون كحلى).

 

 


الزي المدرسي

الزي المدرسي بالجيزة

الوان الزي المدرسي

تعليم الجيزة



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