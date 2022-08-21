تخصيص 60 وحدة للمستثمرين وتشغيل 8 مصانع فى مجمع البغدادى الصناعى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

يشهد المجمع الصناعي بالبغدادى محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق لخدمة المستثمرين والشباب، حيث تم تخصيص أكثر من 60 وحدة صناعية، وافتتاح 8 مصانع داخله، تشمل العمل فى تعبئة الزيوت وصناعة الأحذية والأغطية وغرف تفتيش صرف صحى.

وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يعتبر"المجمع الصناعى بالبغدادى" باكورة المشروعات الصناعية بمحافظة الأقصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يعد أولى خطوات الأقصر على طريق الصناعة والمستقبل الجديد، فقد تم طرحه أمام المستثمرين فى أول منطقة صناعية بمحافظة الأقصر.

والمجمع نجح حتى الآن فى توفير أكثر من 400 فرصة عمل من مهندسين صيانة وأمن وعمال وخدمات وصنايعية وأفراد بالمصانع المختلفة، ولا تزال تلك الأعداد قابلة للزيادة لدى افتتاح المزيد من المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمجمع الأول من نوعه بالأقصر.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المجمع تم تنفيذه بمساحة 206 آلاف متر مربع، ويضم حوالى 206 وحدات بمساحات تتراوح بين 284 و480 متر، ويشمل عددا من الأنشطة الصناعية مثل مواد البناء الديكورية والأدوات المكتبية، والكهربائية، والهندسية، وصناعة المنسوجات، والورق وبعض الصناعات التعدينية والصناعات الغذائية وصناعة الكمامات والأكواب الورقية وغيرها من الصناعات.

فيما قال المهندس أشرف الحسانى مدير مجمع الصناعات في الأقصر، أنه تم داخل المجمع الصناعى بالبغدادى تخصيص أكثر من 60 وحدة تم منها إنشاء 8 مصانع مختلفة، وجارى الانتهاء من تجهيز المعدات داخل كل وحدة حسب نشاطها ومتوقع أن تصل إلى 100 وحدة يتم تخصيصها للشباب والمستثمرين مع نهاية العام الجارى.

وأضاف الحسانى، يوجد إقبال كبير على سحب كراسات الشروط بعد معاينة الوحدات المجهزة بكل الاحتياجات والخدمات المتكاملة، من كهرباء ومياه وأمن صناعي وانترنت وتليفون ومرافق وصرف صحي وكل ما يلزم، مشيراً إلى أنه عقب سحب كراسة الشروط، تبحث هيئة التنمية الصناعية النشاط وإثبات الجدية ومدى ملائمته للقطاعات الصناعية المعتمدة مثل «الكيماوي- الهندسي- مواد بناء وديكوريه- ملابس ومفروشات جاهزة- والقطاع الغذائي»، تبلغ مساحة الوحدات 384 نموذجا صغيرا و432 كبيرا، وتبلغ عدد الوحدات 206 وحدات صناعية مجهزة على أعلى مستوى.

وأوضح المهندس أشرف الحسانى، أن مجمع البغدادى الصناعى تم طرحه مع باقى المجمعات الصناعية (13 مجمع) حول مصر من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتسليم 24 وحدة للمستثمرين وتشغيل 2 وحدة منتجة، وذلك بتكلفة بلغت 816 مليون جنيه تقريباً من إنشاءات وترفيق بدعم ورعاية هيئة التنمية الصناعية، حيث أن المجمع المقام على 48 فدان، تم حجز 18 وحدة داخلها للمستثمرين من أصل 206 وحدة وجارى الطرح لها فى هيئة الاستثمار.



المجمع يوفر أكثر من 400 فرصة عمل بالأقصر



صناعة الأحذية داخل مجمع البغدادى بالأقصر



مصنع داخل احدي وحدات مجمع البغدادي بالأقصر



معدات متطورة داخل وحدات المجمع بالأقصر