اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل شرع فى قتل موظفة بسبب خلافات سابقة بالتبين

الأحد، 21 أغسطس 2022 03:21 م
تجديد حبس عاطل شرع فى قتل موظفة بسبب خلافات سابقة بالتبين كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح التبين، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، شرع فى قتل موظفة تعمل فى مستشفى، بطعنها بسلاح أبيض أثناء سيرها فى الشارع، بسبب خلافات سابقة بينهما.
 
تلقى قسم شرطة التبين إشارة من أحد المستشفيات، تفيد باستقبال "رحاب.س.ي"، موظفة بمستشفى، مصابة بجرح قطعي في البطن وكدمات باليد اليسرى، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
 
وبسؤال الضحية أقرت بأنها حال عودتها لمحل سكنها، فوجئت بقيام “عبده.م.ح” بتتبعها، ثم قام بالتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة"، ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعى بالبطن وكدمات متفرقة، وفر هاربا.
 
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.
 
وتحرر محضر رقم 585 لسنة 2022 وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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