بدء تسجيل الرغبات اليوم للطلاب المستجدين فى جامعة الأزهر

كتب لؤى على

أعلن الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر بدء تسجيل الرغبات إلكترونيًّا للطلاب والطالبات الناجحين فى الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (علمي - أدبي - الشعبة الإسلامية) بجامعة الأزهر.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الدكتور سلامة داود القائم بأعمال رئيس الجامعة، صدق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بالجامعة؛ لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم بداية من اليوم الأحد الموافق 21 /8/ 2022م ولمدة خمسة أيام.