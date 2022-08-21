"الوقائع المصرية" تنشر قرار محافظ الغربية باعتماد المخطط التفصيلي لـ38 قرية

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 182 الصادر بتاريخ 21 أغسطس سنة 2022، قرار الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، بالموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية لـ38 قرية بمركز ومدينة طنطا.

ونص القرار رقم 426 لسنة 2021، إنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بالتمرير على 11 بتاريخ 3/3/2021؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمعروضة علينا بتاريخ 29/3/2021 ومرفقاتها بخصوص اعتماد المخططات التفصيلية لـ38 قرية لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية والمسندة لمكتب سلسبيل للأعمال الهندسية المتكاملة من خلال الهيئة القومية للقوات المسلحة في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وتضمن القرار في مواده، الموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية لـ38 قرية بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وعلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا نشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه.