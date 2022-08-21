اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 05:09 م
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المدير الثقافى لأزهر الإسكندرية يتابع لجان امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية

الأحد، 21 أغسطس 2022 04:21 م
المدير الثقافى لأزهر الإسكندرية يتابع لجان امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية خلال متابعة الامتحانات
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد علاء العريان مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة بمتابعة الامتحانات بمعاهد سموحة التابعة لادارة وسط الإسكندرية التعليمية الأزهرية اليوم الأحد، امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية .

 

رافقه فى الجولة آمال الفقي مدير عام التوجيه الفني بقطاع المعاهد الأزهرية وأحمد البرجى مدير التعليم الثانوى والعلاقات العامة ومحمد سعد مدير أمن المنطقة.

 

وتابع العريان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية -الدور الثاني واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوافر الرعاية الصحية، وتواجد الأطباء والزائرات الصحيات، والنظافة، وكذلك التواجد الأمني باللجان، وتوفير كل سبل الراحة التي تكفل للطلاب والطالبات آداء امتحاناتهم في جو هادئ واضاءة جيدة وتوافر المراوح بالفصول والمياه الباردة، والجو والنفسي الملائم.


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