القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من الهيروين في طنطا

الغربية مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل مسجل شقي خطر، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، تزن نصف كيلو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بتمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا عقب تقنيين الإجراءات من ضبط عاطل مسجل شقي خطر وشهرته "زتونة" وبحوزته 2 أسطوانة كبيرة الحجم من مخدر الهيروين تزن نصف كيلو وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.