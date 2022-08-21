اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 أغسطس 2022 10:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على جثة شاب طافية فى بحر دسيا بالفيوم

الأحد، 21 أغسطس 2022 10:12 ص
العثور على جثة شاب طافية فى بحر دسيا بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم ــ رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثر أهالي قرية دسيا بمحافظة الفيوم، على جثة شاب طافية على سطح مياه بحر دسيا، وتم انتشالها ونقلت الي مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقي إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من أهالي قرية تلات بنطاق المركز، بعثورهم على جثة شاب مجهول الهوية غارقاً في بحر دسيا بمدخل القرية.
 
وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبينّ العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مجهول الاسم والعنوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
 
 

مركز سنورس

مستشفى سنورس المركزي

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة