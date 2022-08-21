السكرتير العام لمحافظة بنى سويف يناقش مستجدات سير العمل بالمراكز التكنولوجية

بنى سويف هانى فتحى

عقد السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اللواء جمال مسعود، اجتماعاً مع مديري المراكز التكنولوجية على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية، وذلك بحضور داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية، ومشرفي النظام بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وذلك ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية تسهيلاً وتيسيراً لدورات العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية وأبرز الموضوعات والمشكلات والمعوقات التى قد تعترض سير العمل بهذه المراكز وسبل تذليلها ، بحث تفعيل مزيد من الإجراءات لتسريع وتيرة العمل في بعض الملفات والموضوعات الحيوية مثل ملفات التصالح والشكاوى والتراخيص وتوصيل المرافق وغيرها ،مع التأكيد على التنسيق مع الإدارات الخلفية لسرعة استكمال ورفع الملفات المتراكمة على المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية.

وأوضح السكرتيرالعام أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بالمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، والذي يعتبر خطوة هامة في مجال التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة ضمن مشروع قومي يشهد إشرافاً وتوجيهات من القيادة السياسية ،مشيرا إلى أنه سيقوم بإعداد تقرير واف لعرضه على السيد المحافظ بنتائج الاجتماع ، والخطوات العملية في هذا الشأن،مؤكدا على أهمية رفع أية معوقات قد تواجه المنظومة أولا بأول لسرعة تلافيها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة.