محافظ بني سويف يطمئن على انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

بنى سويف هانى فتحى

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة ،والتي انطلقت" أمس السبت 20 أغسطس" وتختتم الثلاثاء 30 من نفس الشهر، وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لتوفير الأجواء الصحية والآمنة لأداء الامتحانات،حرصا على سلامة وصحة كافة أطراف المنظومة المشاركين في العملية الامتحانية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ،بشأن متابعة سير امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 ،والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات التي انتظمت في المدارس المخصصة كلجان على مستوى مراكز ومدن المحافظة،والبالغ عددها 7 لجان.

وأكد وكيل الوزارة انتظام أعمال الامتحان في أجواء سلسة وهادئة وبدون أية معوقات،مشيراً إلى وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية ،وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من توزيع أوراق الأسئلة على اللجان ثم تجميع أوراق الإجابات ونقلها إلى لجنة النظام والمراقبة ، مضيفاً أن الطلاب "علمي وأدبي" أدوا اليوم الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية بإجمالي (359) طالباً وطالبة موزعين على 7 لجان بالإدارات التعليمية السبع بنسبة حضور 96% ، منوها إن إجمالي الطلاب الذين لهم دور ثان يزيد عن 4700 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة في مختلف المواد.

وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة للتأكد من توافر الأجواء المناسبة لأداء إمتحانات الدور ثاني على غرار الدور الأول، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والادارات التعليمية.، وذلك أسوة بما تم تنفيذه في الدور الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ،والتي بدأت "أمس السبت"باللغة العربية والتربية الدينية ،الأحد" اليوم":اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية ،الاثنين:الجبر والهندسة الفراغية، الثلاثاء:الاقتصاد والإحصاء والتاريخ،الأربعاء: الفيزياء والتاريخ ،الخميس :اللغة الأجنبية الأولى،السبت "27/ 8":الكيمياء والجغرافيا ،الأحد :الديناميكا ،ويوم الاثنين:الجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل،وتختتم يوم الثلاثاء " 30/ 8" 13 بمواد : الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق.