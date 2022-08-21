اليوم السابع
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السفير المصرى لدى السودان يستقبل والي الولاية الشمالية

الأحد، 21 أغسطس 2022 05:26 م
السفير المصرى لدى السودان يستقبل والي الولاية الشمالية جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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استقبل السفير حسام عيسي، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، والي الولاية الشمالية "الباقر أحمد علي" والوفد المرافق له، حيث ناقش الطرفان سبل دفع علاقات التعاون بين الجانبين، وكذا تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في الولاية بما يعود بالنفع على الأشقاء السودانيين في المناطق المتاخمة للحدود المصرية.

من جانبه، أعرب الوالي السوداني عن امتنانه للاهتمام الذي توليه مصر للولاية الشمالية، مشيداً بالدور المصري الفاعل في تحقيق التنمية لمواطني الولاية الشمالية، ومقدماً الشكر إلى مصر، حكومة وشعباً، على المشاريع التنموية المقدمة للولاية خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها مشاريع الربط الكهربائي وتأهيل ميناء وادي حلفا ومشروع مكافحة بعوضة الجامبيا.

 

 

 


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