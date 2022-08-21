السجن المؤبد لـ3 متهمين سرقوا مواطنا بالإكراه فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين "ر.ع" و"ع.م" و"ع.ع" بالسجن المؤبد، لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "أ.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، أنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز، فوجئ بالمتهمين يخرجون عليه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، وتهديده واستولوا منه على دراجة بخارية وهاتفه المحمول تحت تهديد السلاح ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.