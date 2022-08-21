الزراعة تعلن تجديد الاعتماد الدولى للمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات

كتبت ــ أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، تجديد الاعتماد الدولي للمعمل ايزو ( 17025/2017 ) من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك).

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بمواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية وحماية المستهلك المصري.

وأشارت مدير المعمل، إلى أنه تم اعتماد المعمل لبعض طرق التحليل من خلال الخبراء التابعين للمجلس الوطني حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل التجديد بكفاءة وتميز، لافتة إلى أهمية تجديد الاعتماد، حيث يساهم بشكل كبير في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية.

وأوضحت عبداللاه، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، هو أحد أهم المعامل في منطقة الشرق الأوسط، باعتباره أول معمل معتمد في الأيزو 17025 في مصر والشرق الأوسط منذ عام 1996 ويضم أكثر من ستة أقسام لتحليل الملوثات في الأغذية والبيئة، كما أنه المعمل المرجعي للإتحاد الأفريقي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية.

وأشارت مدير المعمل، إلى أنه تم تجديد الاعتماد وفحص وتدقيق طرق جديدة بأقسام المعمل المختلفة ومنها متبقيات المبيدات حيث تم إدخال بعض المركبات الجديدة والتي تتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية، كذلك تم اعتماد بعض طرق التحليل الجديدة بأقسام العناصر الثقيلة والسموم الفطرية والميكروبيولوجي والعقاقير البيطرية والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات)، فضلا عن تحليل العناصر المهاجرة وتم التدقيق والفحص بأقسام التسويق والتدريب وخدمة العملاء والاستقبال والطحن وغير ذلك من الأقسام الأخرى.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار التحسين والتطوير المستمر لخدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة وذلك عن طريق تطوير جميع أقسامه، وتزويدها بأحدث الأجهزة المستخدمة في مجال تحليل الملوثات في العالم وزيادة كفاءة الباحثين والمحللين بالتدريب المستمر على أحدث طرق التحليل باستقدام خبراء دوليين لتدريبهم وايضا زيادة السعة الاستيعابية للمعمل وكل ذلك انعكس في زيادة عدد العينات الواردة للمعمل حيث تم تحليل أكثر من 200 ألف عينة تحليلية متنوعة منذ بداية عام 2022 وحتى الآن بأقسام المعمل المختلفة .