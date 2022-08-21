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الرئيس الشيشانى يعلن بدء عملية تطهير منطقة بسكى بالقرب من دونيتسك من الألغام

الأحد، 21 أغسطس 2022 06:46 م
الرئيس الشيشانى يعلن بدء عملية تطهير منطقة بسكى بالقرب من دونيتسك من الألغام رمضان قديروف
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الشيشانى رمضان قديروف، بدء عملية تطهير منطقة بسكى بالقرب من دونيتسك من الألغام، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، قبل أن يتمكن السكان من العودة للحياة الهادئة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الشيشانى: "بعد تحرير أى منطقة سكنية، يلزم وقت للبحث عن المخابئ وإزالة الألغام، سيستغرق تطهيرها بعض الوقت، وبعد ذلك سيتمكن سكان منطقة بسكى من التحرك بهدوء فى الشوارع واستعادة حياتهم الآمنة".

وأوضح الرئيس الشيشانى أن تحرير المنطقة السكنية سمح لقوات التحالف بطرد القوات الأوكرانية عن أطراف دونيتسك لبضعة كيلومترات أخرى، متابعا: كما ذكرت سابقا، القوات تتقدم وفقا لخطة العمليات الخاصة مع الحد الأدنى من المخاطر على السكان المدنيين والبنية التحتية.

 

 

 


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