الرئيس الأوكرانى يحذر من قيام روسيا بعمل عنيف الأسبوع المقبل

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيلينسكي قوله في خطاب بالفيديو "يجب أن ندرك أن روسيا قد تحاول هذا الأسبوع أن تفعل شيئًا سيئًا وقاسيا بشكل خاص"، وأضاف "يجب على جميع الأوكرانيين التحلي بالقوة لمقاومة أي استفزازات روسية، لتتراجع القوات الروسية عن ضرباتها وهجماتها، ويجب علينا جميعًا أن نكون أقوياء بما يكفي للتحمل والاتجاه نحو النصر الأوكراني"، وأشار إلى أن هناك شعورا فعليا في شبه جزيرة القرم، بأن احتلالها مؤقت وأن أوكرانيا ستعود إليها.

ودعا زيلينسكي، الشعب الأوكراني إلى عدم السماح لروسيا بنشر اليأس والخوف بينهم وهم يحتفلون بعيد الاستقلال .

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الألبانية إلقاء القبض على روسيين وأوكراني لمواجهتهم باتهامات تتعلق بالتجسس ومحاولة التسلل إلى مصنع عسكري جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، أن رجلا روسيا يبلغ من العمر 24 عاما تم اعتقاله، بعد دخوله أراضي المصنع في منطقة "جرامش" الواقعة على بعد 80 كيلومترا جنوب العاصمة تيرانا والتقاط بعض الصور، وأن سيدة روسية أخرى تبلغ من العمر 33 عاما ورجلا أوكرانيا يبلغ من العمر 25 عاما تم اعتقالهما خارج المصنع، مشيرة إلى إصابة جنديين ألبانيين خلال صدهما محاولة دخول هؤلاء الأشخاص للمصنع.

وأشارت الوزارة إلى أن الجنديين الألبانيين المصابين نقلا إلى مستشفى في العاصمة تيرانا لمعالجتهما من جروح في العين أصيبا بها.

بدوره، قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إن المعتقلين الثلاثة يشتبه في قيامهم بالتجسس، ووصل إلى مكان الحادث عناصر من الشرطة العسكرية وأجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب الألبانية للمشاركة في التحقيق.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك بافلو كيريلينكو اليوم الأحد إن القوات الروسية قتلت 4 مدنيين وأصابت اثنين آخرين في منطقة دونيتسك أمس السبت.

وأضاف كيريلنكو - في بيان نشر على موقع تليجرام ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أنه بشكل عام قُتل ما مجموعه 755 مدنيا وأصيب 1943 في منطقة دونيتسك منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، وأوضح أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.