الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الغربية باعتماد المخطط التفصيلى لـ17 قرية

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 182 الصادر بتاريخ 21 أغسطس سنة 2022، قرار الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، باعتماد المخطط التفصيلي لـ17 قرية بدائرة المحافظة.

ونص القرار رقم 1695 لسنة 2020، أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (157/36) في 21/12/2020 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلي لـ17 قرية بدائرة المحافظة وهي، قرية دهتورة التابعة لمركز زفتى، قرية طوخ مزيد التابعة لمركز السنطة، قرية سبرباى التابعة لمركز طنطا، قرية شفا وقرون التابعة لمركز بسيون.

كما تضمن القرار اعتماد المخطط التفصيلي لكلا من، قرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات، قرية دمرو السادات التابعة لمركز المحلة، قرية السملاوية التابعة لمركز زفتى، قرية منية طوخ التابعة لمركز السنطة، قرية كتامة الغابة التابعة لمركز بسيون، قرية كفر الحمام التابعة لمركز بسيون، قرية اكوا الحصة التابعة لمركز كفر الزيات، قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود، قري منية البندرة التابعة لمركز السنطة، قرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة، قرية مشال التابعة لمركز بسيون، قرية كفر سعدون التابعة لمركز قطور، وقرية حصة اكوا التابعة لمركز كفر الزيات، وذلك بناءا على موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بالتمرير رقم 6 في 14/10/2020.