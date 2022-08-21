الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد لائحة النظام الأساسى لإحدى الجمعيات بالدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 181، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بشأن قيد لائحة النظام الأساسي للجمعية العلمية للدراسات والبحوث التطبيقية.

ونص القرار على أنه طبقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 104 لسنة 2021؛ تقرر قيد لائحة النظام الأساسي للجمعية العلمية للدراسات والبحوث التطبيقية المقيدة برقم 2866 بتاريخ 6/6/2022 والتابعة لإدارة المنزلة الاجتماعية بالدقهلية، وعنوانها ميت شريف - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية.

ويعد ميدان عمل الجمعية، تقديم الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية والأدبية ومجالات البحث العلمي وتطبيقاته والأنشطة التعليمية والأدبية والثقافية والصحية والمساعدات الاجتماعية.

وتدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء، وتبدأ السنة المالية من 1/7 من كل عام وتنتهي 30/6 من العام التالي، وتؤول أموال الجمعية عند الحل وفقا للائحة النظام الأساسي للجمعية.