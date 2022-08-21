التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة سكنية فى العجوزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لشقة اشتعل بها حريق في العجوزة، لبيان سبب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، حيث تم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.