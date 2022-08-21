البورصة: تنفيذ صفقة على "مصر كابيتال" بقيمة 60.5 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات بحجم تداول 99.99 ألف سهم بقيمة 60.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقتين على شركة شورى للتنمية الاقتصادية بحجم تداول 31.9 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون جنيه، والسويدي إديوكيشن لإنشاء الجامعات وإدارة العلوم الحديثة بحجم تداول 2.75 مليون سهم بقيمة 2.75 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.1 مليون سهم بقيمة 85.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 62 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.656 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 607 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.6 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.87%، والعرب على 7.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 29.4 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 17.6 مليون جنيه، 24.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.2 مليون جنيه، 55.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 10339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12726 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 4186 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 3869 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.