صعود جماعى لمؤشرات البورصة بأولى جلسات الأسبوع.. ورأس المال يربح 11.9مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.656 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 10339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12726 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 4186 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة.