الإسكان: مدينة العلمين الجديدة متكاملة الخدمات.. وبها جامعتان تعملان بانتظام

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الهدف الأساسى لمدينة العلمين بأن يكون هناك مدينة متكاملة وبالفعل ظهرت على أرض الواقع، معقبا : "مدينة العلمين الجديدة متكاملة الخدمات.. وبها جامعتان تعملان بانتظام، ويوجد أكثر من 10 آلاف طالب فى أكثر من 14 جامعة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن مدينة العلمين الجديدة بها مشروعات إسكانية تراعى كافة طبقات المجتمع، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من بناء الأبراج العام القادم بالكامل، مؤكدا ان جميع الخدمات التجارية والشواطئ والمدارس متكاملة.

وتابع: "أننا نستهدف سكن كامل متكامل بمدينة العلمين الجديدة، والتى بلغت مساحة المدينة ما يقرب إلى 100 ألف فدان"، مضيفا أنه سيكون هناك منطقة صناعية متكاملة توفر فرص عمل للشباب.

وأوضح أنه يوجد محطة كهرباء وصرف صحى تعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أن الوضع تغير تماما فى مدينة العلمين منذ عام 2017 حتى الآن.