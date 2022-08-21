الأوقاف تنظم ورشة عمل جديدة للمؤذنين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية

كتب ـ على عبد الرحمن

قررت وزارة الأوقاف عقد دورة تدريبية ثانية لـ 60 مؤذنًا آخرين من محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أغسطس الجاري .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى اهتمامًا من وزارة الأوقاف بأهمية الصوت الحسن، فإلى جانب اهتمامها بمشروع الأذان الموحد، وسيرها فيه بجدية كبيرة بلغت نحو 4958 مسجدًا حتى تاريخه، وبعد النجاح المبهر لورشة عمل المؤذنين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندري الأسبوع الماضي.

وفيما يلى المؤذنين المرشحين لحضور الدورة التدريبية':

أولاً : من عليهم التواجد بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الثلاثاء 23 / 8 / 2022م في تمام الساعة الثالثة عصرًا للسفر إلى الإسكندرية :

1. حسين محمد حسن عبدالجواد القاهرة

2. أحمد محمد علي علي حسنين القاهرة

3. شعبان حسن عبدالمعبود علي القاهرة

4. صلاح محمد أحمد عبدالقادر القاهرة

5. أحمد حسن الحارثي القاهرة

6. محمد عبدالغني محمد سالم الجيزة

7. أحمد علي محمد عبدالعال الجيزة

8. نصر سكران طعاوي سكران الجيزة

9. أبوالليل أحمد عبداللطيف الجيزة

10. عبدالناصر علي حسين الجيزة

11. إبراهيم طه محمد سليمان القليوبية

12. أحمد نور عبدالسلام جاد القليوبية

13. هاني السيد محمود المشد القليوبية

14. هشام إبراهيم مغربي حسن القليوبية

15. أيمن عبدالمنعم أحمد الفران القليوبية

16. أشرف حلمي يوسف مخلوف بني سويف

17. أبو الخير محمد سيد هلال بني سويف

18. سعودي طه محمد إبراهيم بني سويف

19. أحمد عبدالعال توفيق عبدالعال بني سويف

20. أشرف طه محمود محمد بني سويف

ثانيًا : من عليهم التوجه إلى معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية يوم الأربعاء 24 / 8 / 2022م في تمام الساعة الثامنة صباحًا :

1 محمد عيسى عبدالوهاب مطروح

2 جلال رمضان متولي مطروح

3 جمال محمد أبو النجا مطروح

4 حمادة عبدالمنعم محمد مطروح

5 إبراهيم حامد البنا مطروح

6 رزق عبدالموجود مبروك مطروح

7 خلف علي سليمان مطروح

8 إسماعيل أحمد إسماعيل مطروح

9 عبدالله عبدالعاطي السيد مطروح

10 علاء محمد عبدالمقصود محمد مطروح

11 عبدالمجيد عبدالحفيظ إبراهيم الغربية

12 أنور نظمي عبدالبر الغربية

13 محمد عبدالعزيز عبدالحق الغربية

14 أسامة محمد الشحات عبدالحميد الغربية

15 محمد علي إبراهيم سليم الغربية

16 محمد جلال عبدالمجيد إبراهيم الغربية

17 وائل محمد عبدالعزيز محمد الغربية

18 يوسف عبدالرحمن عبدالواحد الغربية

19 صالح عبدالحميد محمد سليم الغربية

20 محمد خيري عبدالحي جودة الغربية

ثالثًا : من عليهم التوجه إلى معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية يوم الخميس 25 / 8 / 2022م في تمام الساعة الثامنة صباحًا :

م الاسم المديرية

1. أحمد فاضل محمد يوسف الإسكندرية

2. ماهر رمضان محمد الرخاوي الإسكندرية

3. محمد حماد محمد خليفة الإسكندرية

4. محمد حسين سيد أحمد الإسكندرية

5. السيد محمد محمود أبو سمرة الإسكندرية

6. سمير طاهر مقبل علي الإسكندرية

7. العربي سيد أحمد سيد أحمد الإسكندرية

8. محمد شحاته محمد شحاته الإسكندرية

9. أمجد محمد عبدالباسط الإسكندرية

10. مصطفى محمود أحمد محروس الإسكندرية

11. محمد إسماعيل سعد الزهيري البحيرة

12. عبدالله محمد إبراهيم البحيرة

13. السعيد عبدالرءوف أحمد البحيرة

14. صبري فتحي محمد عيد البحيرة

15. أبو زيد أحمد مصطفى الفخراني البحيرة

16. بكر محمد بكر غازي البحيرة

17. أشرف محمود إبراهيم فراج البحيرة

18. جمال رشاد علي البحيرة

19. إبراهيم شحاته علي مساعد البحيرة

20. أحمد فهيم عبده عبدالنبي البحيرة