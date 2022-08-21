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وزير الأوقاف يبحث مع سفيرى مصر بفنزويلا والإكوادور التعاون المشترك

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:42 م
وزير الأوقاف يبحث مع سفيرى مصر بفنزويلا والإكوادور التعاون المشترك جانب من اللقاء
كتب ـ على عبد الرحمن

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كل من: السفير كريم أمين سفير مصر لدى فنزويلا، والسفير تامر ممدوح سفير مصر لدى الإكوادور، اليوم الأحد، بديوان عام وزارة الأوقاف بالقاهرة.

وخلال اللقاء أطلع وزير الأوقاف السفيرين على جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير دوليًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، واستعدادات الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بفنزويلا والإكوادور سواء في مجال تدريب الأئمة، أم في مجال إيفاد بعض الأئمة والقراء خلال شهر رمضان، أم بتزويد مكتبات فنزويلا والإكوادور بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.
 
وأهدى وزير الأوقاف السفيرين المجموعة الأولى والثانية من سلسلة "رؤية" باللغة العربية، ومجموعة من سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، ومجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني باللغة العربية، ومجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني المترجمة إلى اللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.
 
 
 
 

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