الأمطار تغرق النمسا ورجال الإنقاذ يطهرون الطرق والقرى المتضررة.. فيديو

كتب: إيهاب محمد

شهدت النمسا فيضانات شديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأبلغ خبراء الأرصاد عن كميات قياسية من الأمطار في المنطقة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث الأماكن الأكثر تضررًا تشمل منطقة فورالبرج الجبلية، وفقا لموقع "يورو نيوز".

وولفورت، في وادي الراين، هي إحدى المجتمعات المحلية في فورارلبرج التي تأثرت بشكل خاص بالعواصف، حيث غمرت الأنهار وسط القرية الليلة الماضية، تلتها انهيارات طينية، وعمل رجال الإنقاذ بلا كلل لتطهير الطرق والقرى المتضررة، تم إجراء أكثر من 1500 مكالمة لإزالة الفيضانات أو الانهيارات الطينية فى المنطقة، لحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو إصابات في فورالبرج.



مياة الامطار

تم إغلاق جزء مهم من طريق وادي الراين السريع (A14) لساعات، مما أدى إلى توقف حركة المرور في وادي الراين السفلي، ومع ذلك، أدى انتهاء هطول الأمطار في منتصف الليل إلى ارتياح كبير، وفي دورنبيرن، غمرت المياه العديد من المنازل والجراجات والشوارع، في شوارزاتش القريبة ، تم إطلاق إنذار كارثة أيضًا.

كما تأثرت حركة القطارات، تم تعليق خدمات السكك الحديدية بين لينداو وبريغينز مؤقتًا في وقت مبكر من صباح يوم السبت، وفي أماكن أخرى، ضربت الأمطار الغزيرة جنوب بافاريا بألمانيا. وذكرت الشرطة الإقليمية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا نتيجة سقوط الأشجار.