اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 09:41 م
أكرم القصاص
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الأقباط يتوافدون على دير السيدة العذراء مريم ببنى سويف للاحتفال بالليلة الختامية

الأحد، 21 أغسطس 2022 09:41 م
الأقباط يتوافدون على دير السيدة العذراء مريم ببنى سويف للاحتفال بالليلة الختامية الاقباط يتوافدون على دير السيدة العذراء
بنى سويف هانى فتحى

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توافد المئات من الأقباط والمسلمين  للاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة العذراء بدير بياض العرب في محافظة بني سويف.
 
 
وتوافد الأقباط على كنيسة الدير للدعاء والتبرك بالمكان في جو روحاني يشتهر به دير السيدة العذراء ببياض العرب في بني سويف، لمكانته الدينية والروحية نظرا لكونه مسار رحلة العائلة المقدسة.
 
 
وقال القمص فانوس القمص متياس، كاهن كنيسة دير السيدة العذراء،"يرجع بناء الدير إلى القرن الخامس عشر الميلادى، و يُعد الدير مباركاً، وله تأثير روحى كبير على الزائرين، فبركته مستمدة من مرور العائلة المقدسة عليه فى رحلتها إلى جنوب مصر، حيث تحتوى كنيسة الدير على مذبحين للسيدة العذراء والقديسة دميانة، ومذبح.
 
 
 
 

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