استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة

كتب: محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي فى التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية غرف عمليات لتأمين الأبواب الداخلية والخارجية، وتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم، وممرات اللاعبين والمدرجات.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، باستاد برج العرب، قبل المباراة بعدة ساعات، تمهيدًا لاستقبال الجماهير، فيما انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والإسماعيلى بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد سجلها على معلول من ركلة جزاء وبيرسى تاو هدفين وأحمد عبد القادر هدف بالجولة الأولى للمسابقة، والتقى الفريقان فى منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق سجل للدراويش كارميلو وتعادل للأهلى أحمد سيد غريب وأهدر حسام حسن ركلة جزاء للمارد الأحمر.

وقرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى وكأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر، وعمرو السولية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والإسماعيلى اليوم، الأحد، فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.