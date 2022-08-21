ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا لبولندا إلى 5 ملايين و674 ألف شخص

فاطمة شوقى

قالت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5 ملايين و674 ألف لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وقال راديو بولندا إن "بولندا استقبلت أمس السبت نحو 28 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 31 ألف شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 3 ملايين و829 ألف شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.

كانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت إنه عبر أكثر من 10 ملايين شخص من أوكرانيا حدود بلادهم بحثا عن مأوى في البلدان المجاورة، منذ 24 فبراير من هذا العام أي بعد خمسة أشهر من الحرب الروسية الأوكرانية..

ولفت بيان الأمم المتحدة إلى أنه عاد أكثر من 4.2 مليون شخص إلى أوكرانيا منذ نهاية ذلك الشهر، وفقا للمفوضية مشيرة إلى أن المزيد من الأشخاص أجبروا على الفرار من منازلهم داخل أوكرانيا - وأنهم لا يزالون بحاجة إلى الحماية والدعم.

من جانبها قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام أنه منذ بداية الحرب، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني مساعدات لحوالي 11 مليون شخص، بما في ذلك على شكل مساعدات غذائية وسبل العيش، وخدمات الحماية، وإزالة الألغام، والحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

وأضافت المسؤولة الأممية أنه " وجد نحو ستة ملايين لاجئ أوكراني مأوى في جميع أنحاء أوروبا. منذ بدء الحرب في 24 فبراير، بلغ عدد الذين عبروا الحدود من أوكرانيا أكثر من 9.5 مليون شخص، في حين بلغ عدد العابرين إلى أوكرانيا 3.8 مليون شخص.