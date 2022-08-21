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ارتفاع ضحايا حرائق شرق الجزائر إلى 43 قتيلا و183 جريحا

الأحد، 21 أغسطس 2022 06:12 م
ارتفاع ضحايا حرائق شرق الجزائر إلى 43 قتيلا و183 جريحا حرائق - ارشيفيه
كتب أحمد عرفة

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ارتفع عدد ضحايا حرائق شرق الجزائر إلى 43 قتيلا و183 جريحا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، تلقى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قدم له فيها تعازيه في ضحايا الحرائق التي اندلعت فى بعض الولايات، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

 

وجاء في البيان: "تلقى، اليوم السبت، السيد رئيس الجمهورية، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، قدم له فيها تعازيه في ضحايا الحرائق التي عرفتها بعض ولايات الوطن".

 

ومن جهة ثانية تناول الرئيسان ملفات التعاون الثنائي بين البلدين ولاسيما جدول أعمال الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون إلى الجزائر.

 


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