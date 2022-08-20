اليوم السابع
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الرئيس الجزائرى يتلقى تعازى الرئيس الفرنسى فى ضحايا الحرائق

السبت، 20 أغسطس 2022 04:20 م
الرئيس الجزائرى يتلقى تعازى الرئيس الفرنسى فى ضحايا الحرائق الرئيس الجزائرى
إيمان حنا

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تلقى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قدم له فيها تعازيه في ضحايا الحرائق التي اندلعت فى بعض الولايات، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى، اليوم السبت، السيد رئيس الجمهورية، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، قدم له فيها تعازيه في ضحايا الحرائق التي عرفتها بعض ولايات الوطن".

ومن جهة ثانية تناول الرئيسان ملفات التعاون الثنائي بين البلدين ولاسيما جدول أعمال الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون إلى الجزائر.


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