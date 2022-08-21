اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إغلاق 11 ورشة و15 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

الأحد، 21 أغسطس 2022 08:07 ص
إغلاق 11 ورشة و15 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة مدينة المحلة
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش، حيث تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام، حيث تم غلق 11 ورشة و 15 محلا تجاريا، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء 17 لمبة خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
 
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