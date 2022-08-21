اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الدوار

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:48 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الدوار إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب منذ قليل 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة.

 

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

 

وبالفحص تبين  إصابة 6 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية سيدى غازى التابعة لمركز كفر الدوار.

 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

 

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

 

 

 

 


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